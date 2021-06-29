Söke Belediyesi'nin yol yenileme çalışmaları hız kesmiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Söke Belediyesi'nin yol yenileme çalışmaları hız kesmiyor

Söke Belediyesi'nin yol yenileme çalışmaları hız kesmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Söke Belediyesi yol yenileme çalışmalarına ilçenin değişik mahallelerinde hız kesmeden devam ediyor.

Söke Belediyesi yol yenileme çalışmalarına ilçenin değişik mahallelerinde hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler yine beş farklı noktada eş zamanlı çalışmalarına devam ediyor. Kemalpaşa, Çeltikçi, Yenicami, Sazlı, Kemalpaşa Mahallesi Forbes Sokak'ta Vergi dairesi ile Halime'nin Deresi mevkii arasında kalan birinci etap yol yenileme çalışmasında yol kaplama çalışması tamamlandı. Bu bölgede kaldırımlarda yenilenirken son rötuşlar yapılıyor. Söke Belediyesi Şantiye ekiplerince yapılan çalışmalarda Forbes Sokak'a paralel olan Çeltikçi Mahallesi sınırlarında yer alan Vergi Dairesi ile Adliye Sarayı arasında kalan sokaklarda da yol yenileme çalışması başlatıldı. İvecen Sokak'ta eski zemin kaplaması sökülüp, alt yapı malzemesi serilirken; bir yandan da yeni parke taşı döşeme çalışması başlatıldı. Bu sokaklarda suyun kolay akışını sağlayacak kenar suyolları da yapılıyor.

Diğer taraftan Yenicami Mahallesi Tariş arkası Kaymakamlık lojmanı önünde bulunan Eren Yıldırım Sokak'ta yol yenileme çalışması son aşamaya geldi.

Söke Belediyesi ekipleri Yenicami Mahallesi Ali Rıza Bey kooperatifi arkasında bulunan sokakta da yol yenileme çalışması başlattı. Bir diğer ekip ise Sazlı Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle Yenikent Mahallesi 47. Sokak'ta yol ve kaldırım yenileme çalışması sona erdi. - AYDIN

Söke Belediyesi'nin yol yenileme çalışmaları hız kesmiyor
Söke Belediyesi'nin yol yenileme çalışmaları hız kesmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Şener Şen Seda Sayan Kenan Doğulu Kerem Kamışlı
Spor Mert Müldür Metin Oktay Burak Yılmaz Emre Kocadağ Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Söke Belediyesi'nin yol yenileme çalışmaları hız kesmiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 14:55:08. #1.16#

title