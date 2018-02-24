Sokakta Çalışan Taekwondoculara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Çomaktekin Sahip Çıktı

Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, salon bulamadığı için sokakta çalıştıklarını belirten taekwondoculara salon ve antrenör sözü verdi. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haberin ardından taekwondocular ile görüşen Çomaktekin, ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi. Taekwondocular, kendilerine sahip çıktığı için Hadi Çomaktekin'e teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 3 taekwondocu, salon ve antrenör bulamadıkları için sokakta spor yaptıklarını ifade etmişti. İHA tarafından sporcuların bu durumu haber yapılarak gündeme taşınmıştı. Haber yayınlandıktan sonra, Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, harekete geçti. Çomaktekin taekwondoculardan Ömer Güneş'i Artuklu Yeni Spor Salonu'na davet ederek salon ve antrenör tahsis edileceği müjdesini verdi.

Spora ve gençlere önem verdiğini ifade eden Çomaktekin, "Kardeşimizin basında çıkan 'sokakta çalışıyoruz' haberi üzerine biz de gerekli tedbirleri alarak arkadaşımızı davet ettik. Kendisine bütün salonlarımızın açık olduğunu söyledik. Onu ve arkadaşlarını spor salonlarımıza davet ediyoruz. Kendisine ve arkadaşlarına salon vereceğiz. Arkadaşları ile birlikte istediği saatte ve istediği günde antrenör tahsis edeceğiz" dedi.

"Salonlarımız gençlerimizin hizmetinde"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın talimatı ile salonların bütün gençlere açık olduğunu belirten Çomaktekin, "24 saat sistemine göre bütün salonlarımız ve tesislerimiz halkımızın ve gençlerimizin hizmetinde olacaktır. Tesislerimiz halkımıza ve gençlerimize 24 saat ücretsiz hizmet veriyor. Antrenör varsa sporcularımıza antrenör hizmeti de vererek tesislerimizi gençlerimize açık bulunduruyoruz. 56 branşın 46'sı Mardin'de yıl boyunca ücretsiz olarak devam ediyor" diye konuştu.

Lisanlı taekwondocu Ömer Güneş ise, "Bize salon ve antrenör müjdesini verdiği için müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Artık sokaklarda ve çamurlu havalarda spor yapmayacağız. Arkadaşlarım da çok sevinecek" şeklinde konuştu. - MARDİN