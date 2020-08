Sokak hayvanlarını besledi Dj Berç Polat'tan yüzleri gülümseten hareket. Polat, sokak hayvanları unutmadı ve onları mama ile su ile besledi.

Geçen yıl 'Love Of My Life' şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken prodüktör ve dj Berk Polat, sokak hayvanlarını unutmadı. Hayvansever olarak bilinen Polat, boş bir arazide toplu halde duran sokak köpeklerini mama ve su ile besledi. Köpekleri elleriyle besleyen genç dj, boş olan su kaplarında doldurduktan sonra bir süre hayvanlarla vakit geçirdi. Bu arada Berç Polat, 21 Ağustos'ta çıkaracağı 'Believe In You' şarkısı için büyük bir heyecan içinde olduğunu söyledi.& ;





Kaynak: Snob Magazin