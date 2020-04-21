Sokağa çıkma yasağı bitince trafikte hareketlilik yaşanıyor
Navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, geçen iki hafta sonu 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının ardından meydana gelen trafik verilerini analiz etti.
21.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:38
Navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, geçen iki hafta sonu 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının ardından meydana gelen trafik verilerini analiz etti. Yasağı sonrasında Pazartesi günlerinin ilk saatlerinde trafikte önemli bir hareketlilik gözlemlendi.
Kaynak: Dunya.com