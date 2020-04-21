Sokağa çıkma yasağı bitince trafikte hareketlilik yaşanıyor Navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, geçen iki hafta sonu 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının ardından meydana gelen trafik verilerini analiz etti.

Navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, geçen iki hafta sonu 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının ardından meydana gelen trafik verilerini analiz etti. Yasağı sonrasında Pazartesi günlerinin ilk saatlerinde trafikte önemli bir hareketlilik gözlemlendi.