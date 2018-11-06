Yaşlı Adam, Alzheimer Olmamak İçin Sokağa Atılan Çöpleri Elektronik Oyuncağa Çevirdi

Eskişehir'de hafriyat ve nakliyat işletmeciliği yapan 61 yaşındaki Yaşar Yavuz, alzheimer hastalığına yakalanmamak için boş zamanlarında geri dönüşüm ürünlerinden çıkardığı malzemelerle birbirinden ilginç elektronik oyuncaklar yapıyor. Ofise giren vatandaşlar"Görünce inanamıyoruz" diyerek şaşkınlıklarını dile getiriyor.

HASTALIĞA YAKALANMAMAK İÇİN BAŞLADI

Alzheimer hastalığına yakalanmamak için bu tür çalışmalara başlayan Yaşar Yavuz, sokağa atılan veya atılmak üzere olan geri dönüşüm malzemelerini toplayarak 6 yıldır ilgi çekici elektronik oyuncaklar üretiyor. Bunu bir hobi olarak gördüğünü belirten Yavuz, şuana kadar 15 oyuncak ürettiğini anlattı.

"BİR UCUNDAN BAŞLIYORUM DEVAMI GELİYOR"

Bu tür oyuncakları genellikle kış aylarında, eli boş kaldığı zamanlarda yapmaya çalıştığını aktaran Yavuz, "Mesleğim; hafriyatçılık, kepçe operatörlüğü. Kendi işimin sahibiyim. Hobilerim, benim boş zamanlarımda elime geçen bir parçayı çöp olarak atmaksa onunla ilgili yapılabilecek bazı şeyler aklıma geliyor. Bir ucundan başlıyorum, devamı geliyor. Aldığım mekanik parçalar ile bir şeyler oluşturdum. Dönme dolap, kamyon, çocukların bindiği salıncak, bir su değirmeni gibi malzemeler. Ben bu işe zaten herhalde gönüllüydüm. Daha önceden bir ısınma sürecim vardı. Elime 1-2 motor parçası gelince bunları değerlendirmek istedim. Bir ucundan başladım, bunun arkası geldi. Şuanda benim yaptığım 15 civarında bir parça var. Kış aylarında genellikle, elim boş kaldığı zaman, kafamı dağıtmak istediğim zaman yapıyorum" şeklinde konuştu.

"YETENEĞİM GENÇLİĞİMDEN BERİ VARDI"

Gençliğinden itibaren teknolojik ürünlere ilgisi olduğunu dile getiren Yavuz, "Mesela, çocuklar oyuncaklarını bozuyorlar. Onların içindeki bir elektronik parça benim ilgimi çekiyor. Onu söküp alıyorum. Evde hanımlar ev eşyalarını bozuyorlar. Elektrik süpürgesi olsun, fritöz olsun, bazı şeyleri bozuyorlar. Bunlardan geri dönüşüm olan parçaları değerlendiriyorum. Bu yeteneğim gençliğimden beri vardı da vaktim yoktu. Şuanda, 55 yaşından sonra bu işlere daha fazla ağırlık vermeye çalışıyorum. Bu elektrik merakı, kamyonlarla, makinelerle hayat boyu uğraşmamdan geliyor" ifadelerini kullandı.

Ofisine gelen bazı vatandaşların, kendi ürettiği elektronik oyuncakları görünce şaşkınlıklarını gizleyemediğini dile getiren Yaşar Yavuz, şunları kaydetti:

"GÖRÜNCE İNANAMIYORUZ"

"Buraya gelenler 'Senin bu tür şeyler yaptığını bilmiyorduk', 'Görünce inanamıyoruz' diyerek şaşkınlıklarını dile getiriyorlar. Benim dışımda da bu konuda yetenekli arkadaşlarımın ortaya çıkmasını isterim."