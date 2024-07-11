Hakan Çalhanoğlu eşi kimdir? Sinem Gündoğdu kaç yaşında, aslen nerelidir, mesleği ne?

A Milli takımımızın ve Milan'ın sevilen topçusu Hakan Çalhaloğlu Sinem Gündoğdu ile 2017 yılında evlenmişler, düğün dansları çok konuşulmuştu. Sinem Gündoğdu kimdir? Sinem Gündoğdu kaç yaşında, aslen nerelidir? Ayrıntılar...

SİNEM GÜNDOĞDU KİMDİR?

Sinem Gündoğdu 15 Ocak 1995 yılında Almanya'da doğmuştur. bir dönem Almanya'da bulunan Marie Moden isimli giyim mağazasında çalışmıştır.

22 Nisan 2017 tarihinde evlenen çift için medyada sıkça boşanacakları iddiası ile gündeme gelmişlerdir. Ancak evlilikleri sürmektedir. Bu evliliğinden 2019 doğumlu Liya Çalhanoğlu isminde bir kızı vardır. Oğlak burcudur.