Sodexo'dan Gift Pass yılbaşı kampanyası

04.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:18

Sodexo, Gift Pass hediye çeki siparişinde avantaj sağlayan kampanya başlattı.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, bu yılbaşında da kazandırıyor. Şirket, 1 milyondan fazla tüketicisi, 20 binden fazla müşterisi ve 45 binden fazla üye iş yeriyle sektördeki lider konumunu güçlendirmeye, kampanyalarıyla Sodexo'lulara avantajlar sağlamaya devam ediyor.



Sodexo Gift Pass yılbaşı kampanyasına katılan Sodexo müşterileri, 31 Aralık'a kadar verecekleri her bin liralık Gift Pass siparişi için 40 TL Gift Pass hediye çeki kazanma fırsatı yakalayacak. Müşteriler, hediye çek kazanmanın yanı sıra yüzde 39'a varan vergi avantajından da faydalanabiliyor.

Şirket, Sodexo'lulara, çok sayıda marka ve kategoride alışveriş yapma özgürlüğü sunuyor.

Kaynak: AA