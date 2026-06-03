Fenerbahçe Beko yine 18 sayı geriden gelip kazandı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 yendi.

MAÇA ETKİLİ BAŞLAYAN TARAF ANADOLU EFES

Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği ilk çeyreği Anadolu Efes, 18-16 önde tamamladı. İkinci periyotta Fenerbahçe Beko, hücumda ritmini bulamadı. Üst üste top kayıpları yaşayan rakibi karşısında farkı son bölümde 18'e (29-47) kadar çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına ise 15 sayılık (32-47) avantajla girdi.

FENERBAHÇE OYUNA ORTAK OLDU

İkinci yarıya Horton-Tucker'ın etkili performansıyla giriş yapan sarı-lacivertli takım, 28. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 52-55. Bu çeyrekte son bölüm karşılıklı sayılarla geçerken skor üstünlüğünü koruyan konuk ekip, final periyoduna 58-56 üstün gitti.

SON ÇEYREK NEFES KESTİ

Son çeyreğe takımlar düşük isabet yüzdesiyle başlarken, ilk 2 dakikada basket çıkmadı. Taraflar, periyodun ortalarına kadar hücumda üst üste boş atışlarda isabet bulamadı. Başa baş geçen maçta kısa oyuncularıyla temposunu artıran Fenerbahçe Beko, 3 dakika 22 saniye kala Melli'nin pota altından smacıyla öne geçti: 68-66. Kalan sürede mücadele büyük bir çekişmeye sahne olurken sarı-lacivertliler, son 1 dakika 9 saniyeye 73-72 üstün girdi. Son anlarda ev sahibi takım arka arkaya top kayıpları yapsa da Anadolu Efes skor üretemedi ve Fenerbahçe, maçı 73-72 kazandı.

FENERBAHÇE YİNE 18 SAYIDAN DÖNDÜ

Sarı-lacivertli takım, serinin ilk iki maçında 18'er sayılık farktan dönerek kazanmayı bildi. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, seride durumu 2-0 yaptı. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç, 5 Haziran Cuma günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

EN SKORER İSİMLER

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic'in 20, Talen Horton-Tucker'ın 19 sayısı galibiyette ön plana çıktı. Anadolu Efes'te ise Jordan Loyd'un 19, Şehmus Hazer ve PJ Dozier'in 12'şer sayısı kazanmak için yeterli olmadı.