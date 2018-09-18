DOHA/ Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de silahtan arındırılmış bölge oluşturma konusunda mutabakata vardığı Soçi Zirvesi, Arap basınında geniş yer buldu.

Katar, Lübnan, Mısır ve Kuveyt'te yayımlanan gazeteler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de düzenlediği zirvenin sonucunu "olumlu gelişme" olarak kamuoyuna yansıttı.

Katar'ın El-Arab gazetesi, zirvede sağlanan mutabakatı "Erdoğan-Putin anlaşması İdlib'i kan gölünden kurtaracak" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Gazetenin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunun İdlib'de yeni bir krizin ve insani felaketin meydana gelmesini önlediği belirtildi.

El Vatan gazetesi de haberi "Soçi Zirvesi İdlib'de ateşkesi sağladı" başlığıyla verdi.

Lübnan



Lübnan'da Suriye rejimi ve Hizbullah karşıtı 14 Mart Bloku'na yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet gazetesi, "Soçi Zirvesi: İdlib'de askeri operasyon olmayacak" manşetini attı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in İdlib'de 15 Ekim'den itibaren iki ülkenin gözetiminde silahtan arındırılmış bölgenin hayata geçeceğini açıkladığı aktarıldı.



"Rusya-Türkiye: İdlib istikrarı" manşetini kullanan El-Müstakbel gazetesi de Esed rejiminin saldırılarından dolayı korkuyla nefeslerini tutan İdlib kentindeki 3 milyonu aşkın insanı rahatlatan bir gelişmenin yaşandığını ifade etti.

Haberde, İdlib'in istikrarı için Soçi'de iki ülke arasında varılan anlaşma sayesinde Suriye rejimi ve İran yanlısı milislerin önüne geçildiği vurgusu yapıldı.



El-Liva gazetesi ise "Soçi Zirvesi: İdlib, Rusya-Türkiye kontrolünde silahlardan arındırılıyor" başlığıyla verdiği haberinde, zirveyle Suriyeli muhaliflerin son kalesi olan İdlib'e yönelik saldırıların önüne geçildiğine işaret etti.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El-Ahbar gazetesi de Soçi'deki zirveyi, "Putin ve Erdoğan İdlib çatışmasını durdurdu" manşetiyle verdi.



Mısır



Mısır'ın en önemli devlet gazetelerinden Ahram, "Türkiye ve Rusya Suriye'de terörle savaşıyor" başlığını kullandığı haberinde, Erdoğan ve Putin'in İdlib konusunda ciddi bir çözüme ulaştığını belirtti.

Haberde zirvede iki ülke liderinin İdlib'de silahsız bölge oluşturulmasıyla ilgili anlaşmaya varmasından söz edildi.



Ahbar el-Yevm gazetesi Türk-Rus anlaşması çerçevesinde İdlib'de silahsız bölge oluşturulması kararını liderlerinin sözleriyle verdi.

Kuveyt

Kuveyt'te çıkan Er-Rai gazetesi ise haberi "Soçi, İdlib'i kurtarıyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Vatan gazetesi de "Silahsız bölge oluşturulması konusunda Türk-Rus anlaşması" başlığıyla verdiği haberde, anlaşmanın İdlib'de savaştan kaçınılmasını sağlayacağı aktarıldı.