Snowboard Paralel Slalom Yarışması Ödül Töreni

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Snowboard Paralel Slalom Yarışmasının ödül töreni yapıldı.

İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-8 Şubat'ta Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmada, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 88 sporcu kıyasıya yarıştı.

Yarışmaların sonunda, kendi kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara ödülleri verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, kayak merkezinde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde düzenlenen snowboard yarışmalarının, Sivas için çok değerli olduğunu belirterek, "Yarışmaya katılan tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ediyorum. Yarışmanın ardından ilimizde bulunan misafirlerimizi, Sivas'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezmeye davet ediyorum. Bu güzel yarışmanın şehrimizde düzenlenmesinde emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun da yarışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, her yıl biraz daha üstüne koyarak adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk ulusal yarışlarımızı başarıyla geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. İki gün süren yarışlar boyunca hem Kayak Federasyonundan gelen görevlileri hem de sporcuları Yıldız'da ağırladık. Tesis olarak her türlü imkanı misafirlerimize sunmaya çalıştık. Yarışmalarda dereceye giren tüm sporcuları tebrik ediyorum. Kayak Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Yıldız, bu tür yarışmalara ev sahipliği yapmaya devam edecek."

Törene, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Biathlon Milli Takım Üyesi İlhan Erzurum, Kayak İl Temsilcisi İrfan Erzurum, milli takım antrenörleri ile çok sayıda misafir katıldı.