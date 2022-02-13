Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları, Erzincan'da başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları, Erzincan'da başladı

AA, Barış Yalçınkaya - Spor
 - Güncelleme:
Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları, Erzincan'da başladı

Erzincan'da, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları başladı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları başladı.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, çeşitli illerden 239 sporcu katıldı.

TKF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Taşdemir, gazetecilere, federasyonun 2022 faaliyetlerinden birini Erzincan'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yarışmalardan sonra Türkiye birinciliği yarışmaları olacak." dedi.

Yarışma 15 Şubat'ta sona erecek.

AA / Barış Yalçınkaya - Spor

Türkiye Kayak Federasyonu, Kayak Merkezi, Erzincan, Türkiye, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title