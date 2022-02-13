Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları, Erzincan'da başladı
AA, Barış Yalçınkaya - Spor
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Erzincan'da, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları başladı.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları başladı.
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, çeşitli illerden 239 sporcu katıldı.
TKF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Taşdemir, gazetecilere, federasyonun 2022 faaliyetlerinden birini Erzincan'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yarışmalardan sonra Türkiye birinciliği yarışmaları olacak." dedi.
Yarışma 15 Şubat'ta sona erecek.
AA / Barış Yalçınkaya - Spor