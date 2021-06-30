Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi"Bilim kurguyu gerçeğe dönüştürdü"
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Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi"Bilim kurguyu gerçeğe dönüştürdü"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi "Bilim kurguyu gerçeğe dönüştürdü" Slovakya merkezli KleinVision tarafından üretilen uçan araba "AirCar", ilk şehirlerarası uçuşunu Nitra ve başkent Bratislava arasında gerçekleştirdi.

- Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi

"Bilim kurguyu gerçeğe dönüştürdü"

BRATİSLAVA - Slovakya merkezli KleinVision tarafından üretilen uçan araba "AirCar", ilk şehirlerarası uçuşunu Nitra ve başkent Bratislava arasında gerçekleştirdi.

Slovakya'da uçan araba çalışmaları bir ileri boyuta taşındı. Profesör Stefan Klein tarafından tasarlanan, Slovakya merkezli KleinVision tarafından üretilen uçan araba "AirCar", ilk şehirlerarası uçuşunu başarıyla tamamladı. AirCar'ın 28 Haziran'da Nitra kentindeki uluslararası havaalanından başkent Bratislava'daki uluslararası havaalanına 35 dakikalık uçuş gerçekleştirerek uçan araba teknolojisinde önemli bir kilometre taşı kaydettiği belirtildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, AirCar'ın inişten sonra yalnızca bir düğmeye basılarak 3 dakikadan kısa bir sürede spor arabaya dönüştüğü ve tasarlayıcı Prof. Stefan Klein ile şirketin kurucu ortağı Anton Zajac tarafından Bratislava şehir merkezine götürüldüğü, seyahat süresini 2 kat azalttığı ifade edildi. Sivil Havacılık Otoritesi gözetiminde, AirCar'ın dönüşler ve manevra kabiliyeti testleri de dahil olmak üzere 40 saatin üzerinde test uçuşu gerçekleştirdiği aktarıldı.

"Bilim kurguyu gerçeğe dönüştürdü"

Bratislava'da AirCar'ın kokpitinden çıktıktan sonra konuşan Profesör Klein, "Bu uçuş, ulaşım araçlarında yeni bir çağı başlatıyor" dedi. Klein Vision'ın kurucu ortağı Zajac ise, "AirCar artık yalnızca bir konseptin kanıtı değil, 8 bin 200 feette hızla uçarak bilim kurguyu gerçeğe dönüştürdü" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bin kilometrelik seyahat menziline sahip AirCar'ın otonom yolculukların yanı sıra ticari taksi olarak da kullanılması bekleniyor. Aracın kanatları açılıp kapanabiliyor ve arkasında sabit bir pervanesi bulunuyor.

Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi'Bilim kurguyu gerçeğe dönüştürdü'
Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi'Bilim kurguyu gerçeğe dönüştürdü'
Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi'Bilim kurguyu gerçeğe dönüştürdü'
Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi'Bilim kurguyu gerçeğe dönüştürdü'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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