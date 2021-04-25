Slimani, Fenerbahçe günleri hakkında konuştu: Ayrıldıktan sonra zirve yaptım ve Mourinho beni transfer etmek istedi

Cezayirli golcü Türkiye günlerinde her zamanki oyun tarzından farklı bir role büründüğünü söylerken, Tottenham'dan aldığı teklifi açıkladı. Slimani, "Fenerbahçe'de derine inip top almak zorundaydım. Orada oyunum değişti. Sonra Monaco'ya gittim ve oradaki performansımdan sonra Mourinho aradı, beni Tottenham'a istediğini söyledi" diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarlarının performansından dolayı hiç hatırlamak istemediği futbolculardan olan Islam Slimani, Sarı-Lacivertliler'deki düşüşünü ve sonrasında yakaladığı çıkışla hayatının nasıl değiştini anlattı.

L'Equipe'e konuşan Cezayirli forvet şunları söyledi:

"BAŞLANGIÇTA TİPİK BİR GOLCÜYDÜM"

"Başlangıçta tipik bir golcüydüm. Sonra Fenerbahçe için Türkiye'ye transfer oldum ve burada oyunumu biraz değiştirmek zorunda kaldım. Fenerbahçe'de oynadığım dönemde top almak için daha derine inmem gerekti.

"MOURİNHO ÖDÜL OLDU"

Monaco'da sergilediğim performansın ardından Jose Mourinho'dan bir telefon aldım. Beni Tottenham'a transfer etmek istediğini söyledi. Bu attığım gollerin ve sahadaki performansımın bir ödülüydü. Böyle büyük bir isim sizi takımında görmek istediğini söylediğinde gösterdiğiniz çabaların karşılığını aldığınızı görüyorsunuz.

18 MAÇTA 9 GOL VE 7 ASİST

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak giydiği Monaco formasıyla Ligue 1'de 18 maça çıkan Slimani bu maçlarda 9 gol ve 7 asistle oynadı.Bu sezon başında bonservisini elinde bulunduran Leicester City'ye dönen ancak Premier Lig ekibinde tutunamayan Slimani, devre arasında Lyon formasıyla yeniden Fransa'ya döndü.