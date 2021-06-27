Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini reddetti
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Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini reddetti

Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini reddetti
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe ile prensipte anlaşan Hırvat hoca Slaven Bilic, Çin kulübü Beijing Guoan'dan izin alamadığı için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı teklifi geri çevirmek zorunda kaldı. Sarı-Lacivertliler'de şu an hoca adayları arasında zirvede Fonseca var.

Sarı-Lacivertliler'in Bilic hayali de suya düştü. Ali Koç'un prensipte anlaştığı Hırvat hoca, çalıştırdığı Çin kulübü Beijing Guoan'dan izin koparamadı ve Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdi. Hoca adayları arasında ismi en öne çıkan isim Fonseca oldu.

Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini reddetti

YARIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Başkan Ali Koç, hocayı pazartesi (yarın) açıklayacaklarını ifade etmişti. Bu isim prensipte anlaşılan Bilic olarak konuşuluyordu ama artık suya düştü. Yüksek ihtimalle yarın Fonseca ismi açıklanacak.

Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini reddetti

EN SON ROMA'YI ÇALIŞTIRDI

Fenerbahçe'nin gündemindeki Paulo Fonseca, son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştırdı ve mukavelesi bu sene bitti. Tercih ettiği diziliş 3-1-4-2 olan Fonseca, kalabalık orta saha kurgusuyla oynamayı seviyor. Bu düzen, Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosunda uygulanmaya oldukça müsait.

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