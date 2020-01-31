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Skuletic resmen Sivasspor'da

DG Sivasspor, Sırp golcü Petar Skuletic'i renklerine bağladı.

31.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:09
Skuletic resmen Sivasspor'da

DG Sivasspor, Sırp golcü 'i renklerine bağladı.


Süper Lig lideri Sivasspor, Fransız ekibi Montpellier forması giyen forma giyen Sırp forvet Petar Skuletic ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Petar Skuletic'e Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.


Kırmızı-beyazlı kulüp ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin, Claudemir ve Samba Camara renklerine bağlamıştı.


Diğer yandan kariyerinde 242 maça çıkan Petar Skuletic, 70 kez gol atarken, 26 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Skuletic, 2 kez kırmızı kartla cezalandırılırken, 13 bin 898 dakika sahada ter döktü. - SİVAS

Kaynak: İHA
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