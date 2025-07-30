Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncunun kadroya katılması için önemli bir adım attı. Skriniar, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak amacıyla önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelecek. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Peki, Skriniar uçak takip kodu ne, İstanbul'a saat kaçta inecek?

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER HEDEFİNDE MİLAN SKRİNİAR VARDI

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Slovak savunmacı Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı. Peki, Skriniar uçak takip kodu ne, İstanbul'a saat kaçta inecek?

Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncunun kadroya katılması için önemli bir adım attı. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Slovak savunmacı Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı. Skriniar uçak takip kodu ne, İstanbul'a saat kaçta inecek?

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER HEDEFİNDE MİLAN SKRİNİAR VARDI

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Slovak savunmacı Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncunun kadroya katılması için önemli bir adım attı.

PSG İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fransız gazetesi L'Équipe'in aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe ile Paris Saint-Germain kulübü tüm transfer şartlarında uzlaşmaya vardı. 31 yaşındaki stoperin bonservisi için yaklaşık 10 milyon euro ödeneceği belirtiliyor.

SKRİNİAR İSTANBUL YOLCUSU

Milan Skriniar'ın, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak amacıyla önümüzdeki saatlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Saat ve uçuş bilgisi henüz paylaşılmadı.

FENERBAHÇE'DE ETKİLİ PERFORMANS SERGİLEMİŞTİ

Geride kalan sezonun ikinci devresinde Fenerbahçe formasını kiralık olarak giyen Skriniar, toplamda 23 karşılaşmada sahaya çıktı. Bu süreçte 3 gol atıp 2 asist yapan savunma oyuncusu, savunmadaki sağlam duruşunun yanı sıra hücuma da katkı sağladı.