SKD Türkiye Başkanlığı'na Ebru Dildar Edin yeniden seçildi

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ebru Dildar Edin yeniden seçildi.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ebru Dildar Edin yeniden seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, SKD Türkiye'nin 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Kurulda yapılan seçim sonucu 2021-2024 döneminde görev yapacak yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Yüzde 39'u kadın üyelerden oluşan yönetim kurulu, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan oylama sonucu Ebru Dildar Edin bir kez daha yönetim kurulu başkanı oldu. R. Ediz Günsel başkan yardımcısı, Aynur Duygu Yılmaz ise sayman olarak yeni dönemde de görev aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, şunları kaydetti:

"Çatı örgütümüzün bu vizyonu SKD Türkiye olarak 2021 yılı ana stratejimiz olan, 'yeşil dönüşüm' prensipleri doğrultusunda yeni iş birlikleri ve yeni dijital araçlar ile öncü rol edinme hedefimizi pekiştirir nitelikte. 10 yıl sonra iş dünyasının bugünkünden farklı olacağı kesin. Temellerini bugüne dek yaptığımız çalışmalarla başlattığımız bu dönüşüm, bugün itibarıyla başlayacak 3 yıllık yeni dönemimizde güçlenecek. Bugün hayata geçirdiğimiz projeler ve aldığımız kararlar önümüzdeki 10 yılı şekillendirecek. Yeni dönem olarak nitelendirebileceğimiz önümüzdeki 3 yıl boyunca SKD Türkiye olarak, döngüsel ekonomi, iş dünyası plastik girişimi ve raporlama konularında bugüne kadar gerçekleştirdiklerimizi daha üst kademelere taşımayı hedefliyoruz."

SKD Türkiye'nin 2021-2024 dönemi yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

"Asil üyeler: Ebru Dildar Edin (Garanti BBVA), R. Ediz Günsel (PwC), Aynur Duygu Yılmaz (Sütaş), Ece Börü (TSKB), Can Çaka (Anadolu Efes), Çağlar Göğüş (Doğan Holding), Barış Kökoğlu (Borusan Holding), Hakan Timur (Sabancı Holding), Gökhan Sarı (McKinsey), Ahmet Erdem (Shell Türkiye), A. Aybala Şimşek (Şekerbank), Mete Buyurgan (Ülker),

Yedek üyeler: Volkan Ural (Kibar Holding), Devrim Çubukçu (Eczacıbaşı Holding), Ayça Turgay (P&G), Ebru Şenel Erim (Unilever), Oğuzcan Bülbül (Abdi İbrahim), Satı Balcı (Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası)."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz