"Sizin Oraların Nesi Meşhur?" Muğla'da
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"Sizin Oraların Nesi Meşhur?" Muğla'da

'Sizin Oraların Nesi Meşhur?' Muğla'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yöresel ürünlerini il il gündeme getirmek, hikayelerini paylaşmak amacıyla düzenlenen "Sizin Oraların Nesi Meşhur?

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yöresel ürünlerini il il gündeme getirmek, hikayelerini paylaşmak amacıyla düzenlenen "Sizin Oraların Nesi Meşhur?" programında bu hafta Muğla'nın yöresel ürünleri konuşuldu.

Gürsel Cingöz moderatörlüğünde düzenlenen programa, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı konuk olarak katıldı.

Muğla TSO Başkanı Mustafa Ercan, Muğla'nın 16 coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu belirtirken, yapılan tescil başvurularıyla birlikte yakın zamanda coğrafi işaretli ürün sayısının 25'e çıkacağını kaydetti. "Coğrafi işaret alınca iş bitmiyor" diyen Ercan, yetkili kurumların denetlemesi sonucu standartlara uymayan üreticilerin coğrafi işaret belgesini kullanamadığını söyledi. Ercan, Muğla'nın coğrafi işaretli ürünlerinin satışının yapılması için Oda olarak alışveriş sitesi oluşturduklarını, Muğla'nın yöresel ürünlerine ulaşmak isteyenlerin internetten sipariş verebileceğini söyledi.

Fethiye TSO Başkanı Osman Çıralı, son zamanda coğrafi işaretle ön plana çıkan bir ilçe olduklarını söyledi. Çıralı, oda olarak coğrafi işaretli ürünlerle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, coğrafi işaretli Marmaris Çam Balı'nın bölgede yılda 2 bin 700 ton civarında üretildiğini kaydetti. Ayhan, çam balının tarihini anlatırken, "Bölgemizde 1845 yılında 5 bin 696 kovanımız varmış. Bu konuyla ilgili kayıtlar mevcut" dedi. Ayhan, YÖREX'i düzenleyen ATB Başkanı Ali Çandır'a teşekkür etti.

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, yöresel ürün üreten kooperatif ve birlikleri mali ve teknik olarak desteklediklerini söyledi. Coğrafi işaret sürecinde de teknik destekte bulunduklarını kaydeden Akdoğan, bölgenin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı Yörük Köyü projesiyle ilgili bilgi verdi.

Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer, Milas Zeytinyağı'na AB'den coğrafi işaret aldıklarını anımsatırken, coğrafi işaret aldıktan sonra zeytinyağı marka sayısında artış olduğunu, Dubai ve Malezya gibi birçok ülkeden de talebin arttığını kaydetti. "Milas zeytin ve zeytinyağının başkenti" diyen Özer, yağlı zeytin için AB'den coğrafi işaret alacaklarını söyledi.

Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, "Bizim oraların her şeyi meşhur" diyerek bölgenin yöresel ürün zengini olduğuna dikkat çekti.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, ilin tarımsal üretimde müthiş potansiyele sahip olduğunu belirtirken, bölgedeki tarımsal potansiyelin yöresel ürünlere yansıdığını söyledi. Saylak, sürdürülebilir tarım yapılmazsa bütün ürünlerde olduğu gibi yöresel ürünlerin üretiminde de sıkıntı yaşanacağına dikkat çekti.

Egeli ünlüler programa konuk oldu

Programa konuk olarak katılan Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Ege'nin yemeklerinin özlediğini söylerken, "Memleketimin yerel yemekleri çok seviyorum. Zeytinyağlı yemeklerin hastasıyım" dedi. Muğlalı sanatçı Soner Olgun "Annemin yaptığı keşkekten daha lezzetli yemek yok. Milas'ta yediğim zeytini başka bir yerde yemedim" diyerek bölgenin yöresel ürünlerini anlattı. Oyuncu Gülnihal Demir de kendisini gibi oyuncu olan oğlu Yiğit Dören ile birlikte programa katılarak Ege şivesiyle konuklara seslendi. - ANTALYA

'Sizin Oraların Nesi Meşhur?' Muğla'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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