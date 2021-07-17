Sivil toplumda 25 yıldır güç birliği

25 yıldır farklı alanlarda faaliyet gösteren, sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında birleştiren Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği (TAGKGB) hedef büyüttü.

25 yıldır farklı alanlarda faaliyet gösteren, sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında birleştiren Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği (TAGKGB) hedef büyüttü.

1996 yılında Tülay Aktaş'ın vefatı üzerine bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ile yola çıkan TAGKGB, 25 yıldır günden güne büyüyerek çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık, engelli, kadın, çocuk, eğitim, çevre gibi farklı alanlarda toplumsal sorunların çözümünde aktif rol alan, 200'e yakın sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği; insanların fiziksel, sosyo-ekonomik, psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini sağlamak, dayanışmayı arttırmak ve zor durumda olanlara maddi ve manevi yardım etmek için gerçekleştirdiği çalışmalarına yeni projeler ekledi. Covid-19 sürecinde yüz yüze faaliyetleri sınırlanan sivil toplum kuruluşları ile birlikte çok hızlı bir şekilde dijital ortamda faaliyetlerini sürdürdürdüklerini belirten TAGKGB Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, "Pandemi bize yeni yetkinlikler kazandırdı. Aylık toplantılarımıza online devam ettik. Bu şekilde sadece İzmir değil Türkiye'nin farklı yerlerinden sivil toplum kuruluşları toplantılarımıza katıldı. Yine aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini geliştirmek, farklı bakış açıları ile buluşmalarını sağlamak adına gerçekleştirdiğimiz proje ve etkinliklerimize farklı illerden katılım oldu. Pandemi, İzmir depremi, sel baskını gibi felaketlerde acil ihtiyaçların karşılanması için yürüttüğümüz çalışmalarımız ile de çok daha geniş kitlelere ulaşma imkanı sağladık" dedi.

"Odağımıza değişimi aldık"

Pandemide güç birliği olarak krizi fırsata dönüştürdüklerini belirten Dayıoğlu "Hızla gelişen teknoloji ile sınırlar ortadan kalktı, kuşaklar arasında farklılıklar arttı, bakış açıları değişti. Sivil toplum kuruluşları da artık hem iş yapma biçimlerini hem de toplumsal sorunların çözümü için uyguladıkları projeleri ve çalışmaları bu değişime entegre etmek zorundalar. Bu değişime hızla uyum sağlayan gençlerimiz aktif olarak gönüllü çalışmalarının içinde yer almak istiyor. Artık sadece tüzel kişiliği olan kurumlar değil bizim gibi platformlar da çok daha fazla gündemde. Türkiye'de bir ilk olarak 25 yıl önce temellerini attığımız bu yapıda; uzun yıllardır dayanışma, adil yaşam, etkili savunuculuk, eşitlik ve paylaşmak için çalışıyoruz. Şimdi ise odağımıza değişimi aldık. Güç birliği olarak bu dönemde çalışmalarımıza yenilerini eklemek, yeni dünya düzenine daha fazla uyum sağlamak için tüm kurumsal yapımızı gözden geçirerek, süreç ve sonuç odaklı sürdürülebilir projelere odaklandık. Değişime açık, gelişen, sosyal etkisi daha geniş bir sivil toplum oluşturmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda SMA hastalığı ile ilgili toplumu bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra çevre ve eğitim ile ilgili farklı alanlarda sorunlara yerel yönetimler, kamu kurumları ve üyemiz sivil toplum kuruluşları işbirliği ile kalıcı çözümler getirecek çalışmaları planlıyoruz. Amacımız sadece İzmir'den değil Türkiye'nin farklı illerinden sivil toplum kuruluşlarını platformumuz içerisine alarak daha güçlü bir sivil toplum çatısı oluşturmak" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı