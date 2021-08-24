Sivil Toplum Kuruluşları ile Yardım Toplantısı Gerçekleştirildi.
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Sivil Toplum Kuruluşları ile Yardım Toplantısı Gerçekleştirildi.

Sivil Toplum Kuruluşları ile Yardım Toplantısı Gerçekleştirildi.
Habermetre - Haberler | Toplum

Sivil Toplum Kuruluşları ile Yardım Toplantısı Gerçekleştirildi. Kaymakamımız Sayın Ekrem İNCİ Başkanlığında ilçemizdeki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Ülkemizde son dönemlerde yaşanan Yangın ve Sel olayları ile ilgili Afetzedelere Destek amacı ile gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına; Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray YOLCU, Selçuk Şoförler Odası Başkanı Nihat UYAROĞLU, Selçuk Ziraat Odası Genel Sekreteri Muharrem ŞENTÜRK, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Hasan TURAN ve SESO Başkan Vekili Özgür AYDOĞAN katıldı.

Kaynak: Habermetre

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