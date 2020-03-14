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Yasin Öztekin, Koronavirüs, Antalyaspor, Sivasspor, Spor

Sivassporlu Yasin Öztekin: Seyirci olunca çok daha iyi motive oluyoruz

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, koronavirüs nedeniyle maçların seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili, "Seyirci olunca çok daha iyi motive oluyorsun. İtici güç oluyor.

14.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:57
Sivassporlu Yasin Öztekin: Seyirci olunca çok daha iyi motive oluyoruz

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, koronavirüs nedeniyle maçların seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili, "Seyirci olunca çok daha iyi motive oluyorsun. İtici güç oluyor. Bunu evimizdeki oynadığımız maçlarda görüyoruz. İdmanı da seyircisiz yapıyoruz. O yüzden çok fazla sıkıntı olacağını sanmıyorum" dedi.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Fraport - TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Topla yapılan kondisyon çalışması ve taktik ağırlıklı çalışmayla antrenman tamamlandı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü. Sakatlıkları devam eden Ziya Erdal, Petar Skuletic ve kaleci Ali Şaşal Vural antrenmana katılmadı.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kırmızı-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, Antalyaspor maçının zor geçeceğini belirterek, "Kolay maç olmayacak. Bu ligde hiç kolay maç yok. Bunu biliyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Gerçekten bu ligde güzel şeyler başarmak istiyorsak böyle maçları kazanmak lazım. En kötü yenilmemek lazım. Biz de ona göre çalışıyoruz. Hepimiz iyi durumdayız. Seyircisiz oynuyoruz. Deplasmanda oynadığımız için bizim için avantaj olabilir. İnşallah da üç puanla dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.Koronavirüs nedeniyle maçların seyircisiz oynanacak olmasının sorulması üzerine Öztekin, "Seyirci olunca çok daha iyi motive oluyorsun. İtici güç oluyor. Bunu evimizdeki oynadığımız maçlarda görüyoruz. Tabi değişik zamanlar ama sonuçta futbolcuyuz, profesyoneliz. İdmanı da seyircisiz yapıyoruz. O yüzden çok fazla sıkıntı olacağını sanmıyorum. Seyircisiz maçlar çok farklı oluyor. Aynı eşitlikte bir durum oluyor. Biz de aynı şekilde bunu değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yasin Öztekin'in açıklamarı

Antrenmandan detaylar


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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