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Yasin Öztekin, Antalyaspor, Sivasspor, Spor

Sivassporlu Yasin Öztekin Antalyaspor maçını değerlendirdi

Demir Grup Sivasspor'un gole dönük orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, deplasmanda karşılaşacakları Fraport TAV Antalyaspor maçının seyircisinin oynanmasını avantaj olarak gördüğünü söyledi.

14.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:11
Sivassporlu Yasin Öztekin Antalyaspor maçını değerlendirdi

Demir Grup Sivasspor'un gole dönük orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, deplasmanda karşılaşacakları Fraport TAV Antalyaspor maçının seyircisinin oynanmasını avantaj olarak gördüğünü söyledi.

Yasin Öztekin, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde bundan sonra oynanacak maçların zor geçeceğini belirterek, "Ligde hiç kolay maç yok. Bunu biliyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Takım olarak bu ligde güzel şeyler başarmak istiyoruz. Bunun için de böyle maçları kazanmak lazım. En kötü yenilmemek lazım. Biz de ona göre çalışıyoruz. Hepimiz iyi durumdayız." dedi.

Deplasmandan puanla dönmek istediklerini aktaran Yasin Öztekin, şunları kaydetti:

"Antalyaspor karşılaşmasını seyircisiz oynuyoruz. Deplasmanda oynadığımızdan bizim için avantaj olabilir. İnşallah da üç puanla dönmek istiyoruz. Seyirci olunca maçlara çok daha iyi motive oluyorsun. İtici güç oluyor. Bunu evimizde oynadığımız maçlarda görüyoruz. Tabi değişik zamanlar ama sonuçta futbolcuyuz, profesyoneliz. İdmanı da seyircisiz yapıyoruz. O yüzden çok fazla sıkıntı olacağını sanmıyorum. Seyircisiz maçlar çok farklı oluyor. Aynı eşitlikte bir durum oluyor. Biz de aynı şekilde bunu değerlendirmek istiyoruz."

Sivasspor'da neşeli antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.

Top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla sürdü. Antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları görülürken, topla oynanan oyunda başarısız olan futbolculara verilen cezalar neşeli anların yaşanmasına neden oldu.

Antrenmana sakatlığı süren Ziya Erdal, Petar Skuletic ve kaleci Ali Şaşal Vural katılmadı.

Sivassporlu Yasin Öztekin Antalyaspor maçını değerlendirdi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Sivassporlu Yasin Öztekin Antalyaspor maçını değerlendirdi

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