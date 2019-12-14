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Sivassporlu Uğur Çiftçi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

14.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:08
Sivassporlu Uğur Çiftçi, AA'nın

Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu , (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Uğur Çiftçi, kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy kullandı.

Çiftçi, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyleyerek, "Ama en çok dikkatimi çeken zorlukta okula gitmeye çalışan iki çocuk oldu. A Milli Futbol Takımı'mızın verdiği asker selamı beni gururlandırdı." diye konuştu.

Kaynak: AA
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