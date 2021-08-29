SPOR Pedro Henrique, TMOK Fair-Play ödülüne layık görüldü
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SPOR Pedro Henrique, TMOK Fair-Play ödülüne layık görüldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pedro Henrique, TMOK Fair-Play ödülüne layık görüldüHüsnü Ümit AVCI - Ayşe Mine EĞÜZ / SİVAS (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un futbolcusu Pedro Henrique, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair-Play ödülüne layık görüldü.

Pedro Henrique, TMOK Fair-Play ödülüne layık görüldü

Hüsnü Ümit AVCI - Ayşe Mine EĞÜZ/ SİVAS (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un futbolcusu Pedro Henrique, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair-Play ödülüne layık görüldü.

Kayserispor'da oynadığı dönemde bir antrenman sonrası evine giderken çöp konteyneri yanında anne ile çocuğunu yemek ararken gören Pedro Henrique, aracını kenara çekip kendisi için aldığı yiyecek malzemeleri dolu poşeti anne ve çocuğuna verdi. Bu davranışı sonrası Henrique, TMOK Fair-Play Konseyi tarafından ödüle layık gördü. Henrique'ye Göztepe maçı öncesi ödülünü TMOK Üyesi Hasan Sarıçiçek ve şeref diplomasını ise TÜMOK adına Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan verdi.

SPOR Pedro Henrique, TMOK Fair-Play ödülüne layık görüldü
SPOR Pedro Henrique, TMOK Fair-Play ödülüne layık görüldü
SPOR Pedro Henrique, TMOK Fair-Play ödülüne layık görüldü
SPOR Pedro Henrique, TMOK Fair-Play ödülüne layık görüldü
SPOR Pedro Henrique, TMOK Fair-Play ödülüne layık görüldü
SPOR Pedro Henrique, TMOK Fair-Play ödülüne layık görüldü
SPOR Pedro Henrique, TMOK Fair-Play ödülüne layık görüldü
SPOR Pedro Henrique, TMOK Fair-Play ödülüne layık görüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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