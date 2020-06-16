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Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi

Sezon sonu Sivasspor'dan ayrılacağını açıklayan Mert Hakan Yandaş'ın gündeminde yer aldığı Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını güçlendirdi.

16.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:11

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın, "G.Saray'a giderse ayıp eder" dediği Mert Hakan, sarı-kırmızılı kulübü Twitter'dan takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme sonrası yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye gidebileceği konuşulmaya başlandı.

Lig oynanan Denizlispor maçı sonrası transfer konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Otyakmaz, "Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transfer iddiaları bize hep soruluyor. Onlar hiçbir şey söylemiyor. Sonunda oraya giderlerse biraz ayıp olur. Mert Hakan ve Emre Kılınç'a yeni teklif yapacağız. Biz arkadaşlarımızla görüştük. Herhangi bir yere imza atmadıklarını söylediler" ifadelerini kullanmıştı.

AYRILIK SİNYALİ VERDİ

Mert Hakan ise maç sonrası, "Sezon sonu geldiğinde ayrılacağım. Hocamız da açıkladı zaten. Şu anda ben yerine Sivasspor'un konuşulmasını istiyorum. Şu anda her şeyi Sivasspor için yaşıyorum" diyerek ayrılık sinyali vermişti.

Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
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