Sivassporlu Kayode'den Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme: Geldik, gördük, fethettik
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Sivassporlu Kayode'den Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme: Geldik, gördük, fethettik

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Demir Grup Sivasspor'un başarılı oyuncusu Olarenwaju Kayode, Fenerbahçe galibiyetinin sevincini sosyal medyadan Sarı-Lacivertlileri kızdıracak sözlerle paylaştı. Kayode, "Geldik, gördük, fethettik" ifadelerini kullandı. Sivasspor'un maç sonunda paylaştığı 'Kadıköy Hatırası' fotoğrafı da büyük etkileşim aldı.

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Olarenwaju Kayode, Fenerbahçe galibiyetini sosyal medyadan iddialı şekilde kutladı. Olarenwaju Kayode, sosyal medya hesabından Julius Sezar'ın, 'Veni vidi vici' sözünü paylaştı. Bu söze atıfta bulunan Kayode, "Geldik, gördük, fethettik! Bir tane daha kaldı. Bravo arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Sivassporlu Kayode'den Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme: Geldik, gördük, fethettik

AVRUPA LİGİ'NDE YILDIZLAŞTI

Takımının maçtaki ilk golünü kaydeden 28 yaşındaki forvet, bu sezon ligdeki gol sayısını da 5'e yükseltti. Sezon başında Shakhtar'dan kiralık gelen Nijeryalı futbolcu, Avrupa Ligi'nde de 5 karşılaşmada 4 gol kaydetti. Santrfor dışında kanatlarda da oynayabilen Kayode, Süper Lig devlerinin dikkatini çekti.

Sivassporlu Kayode'den Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme: Geldik, gördük, fethettik
Sivassporlu Kayode'den Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme: Geldik, gördük, fethettik
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