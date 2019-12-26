: Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan: "Göztepe maçı final olacak" - SİVAS

26.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:00

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü sahalarında Göztepe ile oynayacakları karşılaşmayı final olarak gördüklerini söyledi.

Hakan Arslan, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde ilk yarının son haftasında Göztepe ile final niteliğinde bir maça çıkacaklarını belirtti.

"Göztepe maçı bizim için final olacak." diyen 31 yaşındaki oyuncu, saha ve seyirci avantajını kullanarak karşılaşmayı kazanmak istediklerini ifade etti.

Son haftalarda taraftar desteğini arkalarına aldıklarını ve bu durumun takıma olumlu yönde yansıdığına dikkati çeken Hakan Arslan, "Bu avantajı kullanarak, sahadan mutlak 3 puanla çıkmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Sivasspor'un ligde lider durumda bulunduğunu anımsatan deneyimli oyuncu, takım arkadaşlarını tebrik etti.

Göztepe karşılaşmasının sezonun ilk devresini taçlandırma maçı olduğunu ifade eden Hakan Arslan, 3 puanı alıp iyi bir şekilde ikinci yarıya odaklanacaklarını söyledi.

Hakan, takım olarak bu sezon üst seviyede bir performans gösterdiklerini belirtti.

"İkinci yarı çok zorlu geçecek"

Ligde, Göztepe maçını kazanmaları halinde şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde edeceklerini aktaran Hakan, şunları kaydetti:

"Sezona başlarken üst sıralarda bitireceğiz diye hep kendi kendimizi motive ediyorduk. Zaten Rıza hocanın takımları hep ligin ilk 6'sı içerisinde olur, bu bilinçle hazırlanıyorduk. Beynimizin bir köşesinde bu vardı. İlerleyen haftalarda seri galibiyetler geldiği zaman neden olmasın düşüncesine girdik. Çünkü öncelikle bizim inanmamız lazım, daha sonra taraftarımızı inandırmamız lazımdı. Öncelikle kendimiz inandık, seri galibiyetler yakaladık. 'Neden olmasın' sorusu akıllara geldi. Taraftarın, yönetimin ve kamuoyunun desteğini alınca bu denli bu düşünce oluştu. Aslında her şey birbiri arkasına sıralı geldi. Şu anda iyi bir avantaj yakaladık. Artık hedefimiz şampiyonluk. İkinci yarı çok zorlu geçecek. "

Göztepe maçını kazandıkları takdirde puan olarak da ligin ikinci yarısına avantajlı başlayacaklarını dile getiren Hakan Arslan, "Biz de bunu düşünüyoruz, bunu başarabiliriz. Daha önce Bursaspor başardı, biz de neden olmasın diye düşünüyoruz. Herkesin bir hedefi var. Milli takımda, büyük takımlarda ve yurt dışında oynamak isteyen oyuncularımız var. Bu da ister istemez başarıyı da yükseltiyor. Bu sezon üst sıralarda olacağımızdan eminim, şampiyonluk için bekleyip göreceğiz." açıklamasında bulundu.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Fernando, Hugo Vieira ve Serhiy Rybalka katılmadı.

Öte yandan İhsan Katurman Anaokulunun öğretmen ve öğrencileri, antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Rıza Çalımbay ve takım kaptanı Ziya Erdal'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

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