Sivasspor'da Erdoğan şoku! 5 hafta sahalardan uzak kalacak
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Sivasspor'da Erdoğan şoku! 5 hafta sahalardan uzak kalacak

Sivasspor'da Erdoğan şoku! 5 hafta sahalardan uzak kalacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor Kulübü, futbolcu Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlığından dolayı ameliyat olduğunu ve 5 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

DG Sivasspor Kulübü, futbolcu Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlığından dolayı ameliyat olduğunu ve 5 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un 5 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Futbolcumuz Erdoğan Yeşilyurt, geçirdiği sakatlık sonrası Kayseri'de ameliyat edildi. Erdoğan Yeşilyurt, diz artroskopisi ameliyatı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Dr. Bertan Cengiz tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu; başarılı geçen operasyon sonrası, futbolcumuzun 15 gün sonra salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına; üç hafta sonra koşulara başlamasının öngörüldüğünü belirtti. Erdoğan, yaklaşık beş hafta sonra ise sahalara dönmesinin beklendiğini belirtti. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'da Erdoğan şoku! 5 hafta sahalardan uzak kalacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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