Sivasspor - Villarreal UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?
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Sivasspor - Villarreal UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

03.12.2020 10:38 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:42
Sivasspor - Villarreal UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Sivasspor - Villarreal Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Sivasspor - Villarreal maçıdır. Peki Sivasspor - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

SİVASSPOR - VİLLAREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sivasspor - Villarreal maçı 3 Aralık Perşembe günü (yani bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

SİVASSPOR - VİLLAREAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sivasspor - Villarreal maçı Bein Sports 1 kanalında yayınlanacak. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından da izlenebilir.

SİVASSPOR - VİLLAREAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu, Sivas'da oynanacak.

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