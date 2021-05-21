Sivasspor'a için mobil uygulama ve kripto para oluşturulacak

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile Bitexen Teknoloji AŞ iş birliğiyle, mobil uygulama ve kripto para oluşturulacak.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile Bitexen Teknoloji AŞ iş birliğiyle, mobil uygulama ve kripto para oluşturulacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bitexen Teknoloji ile Sivasspor, teknoloji iş birliğine imza attı.

Sivaslıları ve Sivasspor taraftarlarını kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen Bitexen Teknoloji, Sivasspor için oluşturacağı mobil uygulamayla da çeşitli avantajlar sunmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde