Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçti
DG Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın, sağlık kontrolünden geçti.
28.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:02
DG Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın, sağlık kontrolünden geçti.
Süper Lig takımlarından Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın'a, sağlık kontrolü yapıldı. Detaylı kan tetkikleri yapılan başarılı sporcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
26 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS
Kaynak: İHA