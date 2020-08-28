Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçti DG Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın, sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın, sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig takımlarından Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın'a, sağlık kontrolü yapıldı. Detaylı kan tetkikleri yapılan başarılı sporcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

26 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA