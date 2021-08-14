Sivasspor'un Kopenhag ile oynayacağı maçların saati belli oldu
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Sivasspor'un Kopenhag ile oynayacağı maçların saati belli oldu

Sivasspor'un Kopenhag ile oynayacağı maçların saati belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda DG Sivasspor ile FC Kopenhag arasında oynanacak mücadelenin başlama saati belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda DG Sivasspor ile FC Kopenhag arasında oynanacak mücadelenin başlama saati belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u, 3. turda ise Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'yi kupanın dışına iterek play-off'a yükselen Yiğidolar bu turda Danimarka ekibi FC Kopenhag ile eşleşti.

İki takım arasındaki ilk mücadele Sivas'ta 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadelenin rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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