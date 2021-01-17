Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde
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Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde

17.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:14
Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde

Süper Lig'in 19. haftasında yoğun kar yağışı altında oynanan Başakşehir - Sivasspor maçı dünyada gündem oldu. Karla kaplı zeminde Sivasspor'un beyaz forma giymesi dünyanın önde gelen medya kuruluşlarınca haber yapılırken, "Karda beyaz formayla oynayan Sivasspor görünmez oldu" yorumuyla yaşanan durum alay konusu oldu.

Başakşehir ile Sivasspor, dün Fatih Terim Stadı'nda yoğun kar yağışı altında karşı karşıya gelmişti. Maçın başlama düdüğüyle birlikte bastıran kar yağışı, zemini beyaza bürüdü. Hakem Alper Ulusoy, 4. dakikada turuncu topa geçilmesini işaret etti. Devre arasında zemin temizlendi ve çizgiler siyah toz ile yeniden çizildi.

Bütün bu önlemlere rağmen özellikle televizyon yayınında karla kaplı zeminde beyaz forma giyen Sivassporlu oyuncuların güçlükle görülmesi çok konuşuldu. Dünya basınında ve sosyal medyada bu durumdan çokça bahsedildi.

Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde

ALPER ULUSOY KARLA KAPLI ZEMİNDE BARAJI BEYAZ KÖPÜKLE AYARLADI

Sivasspor'un beyaz formasının yanı sıra maçın hakemi Alper Ulusoy'un frikik pozisyonunda karla kaplı zeminde beyaz köpükle baraj belirlemeye çalışması da çok konuşuldu. Sosyal medyada Alper Ulusoy için "Hocam ayağınla çizsene neden beyaz köpük kullanıyorsun" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde

İşte dünya basınında Sivasspor'un 'görünmezliği' ile ilgili atılan tweetler ve haber başlıkları;

Globo Esporte: Karda beyaz formayla oynayan Sivasspor görünmez oldu.

Bleacher Report: Türkiye'de iki takım kar altında oynadı. Takımların biri beyaz forma giydi.

Marca: Kar yağarken beyaz forma giyerseniz... Fotoğrafta kaç Sivassporlu futbolcu görüyorsunuz?

BT Sport: Sivasspor karla kaplanan sahaya rağmen Başakşehir karşısında beyaz forma ile oynamayı tercih etti. İşte sonuç. İlk fotoğrafa dikkatli bakın...

Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde

Daily Mail: Sivasspor, Başakşehir'e karşı beyaz forma giyme kararı alınca karda görünmez oldu.

CalcioNews24: Türkiye'de yoğun kar altında oynanan Başakşehir - Sivasspor maçında beyaz giyen konuk ekip çok konuşuldu.

RMC Sport: Karda beyaz forma giyen Sivasspor futbolcuları görünmez oldu.

Haber Yorumları (12)
ALİ: Sivasspor kendini Aşmış... acama kenidi oyuncilarini nasil görmüşler..
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HK: Bence biraz fotosop yapılmış
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ABDULLAH: Taktiktir. Bence Sivasspor taktiğin hasını yapmış.
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