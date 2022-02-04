GAZİANTEP (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'un Gaziantep kafilesi belli oldu.

Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlıların Gaziantep FK maçı kafilesi belli oldu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın kamp kadrosuna aldığı isimler şöyle:

"Aaron Appindangoye, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal." - SİVAS

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