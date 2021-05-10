Sivasspor'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu!
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Sivasspor'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu!

Sivasspor'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile mücadele olacak DG Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı.

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile mücadele olacak DG Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Yatabare, Samassa, Camara ve Erdoğan Yeşilyurt kadroya dahil edilmedi.

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olacak Sivasspor'da maçın kamp kadrosu belli oldu. Kafilede sakat olan 6 futbolcu yer almadı. Sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Mustapha Yatabare, Mamadou Samassa, Samba Camara ve Erdoğan Yeşilyurt kadroya dahil edilmedi.

Sivasspor'un Fenerbahçe kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Casimir Ninga, Claudemir, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Muhammed Can Tuncer, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Tyler Boyd, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal."

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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