Sivasspor'un en hırçın ismi Hakan Arslan
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Sivasspor'un en hırçın ismi Hakan Arslan

Sivasspor'un en hırçın ismi Hakan Arslan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan, 2020-2021 sezonunda Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupasında 2 kırmızı ve 5 sarı kartla kırmızı-beyazlı takımın en hırçın oyuncusu oldu.

DG Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan, 2020-2021 sezonunda Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupasında 2 kırmızı ve 5 sarı kartla kırmızı-beyazlı takımın en hırçın oyuncusu oldu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda Süper Lig, Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası olmak üzere Sivasspor'un en "hırçın" futbolcusu orta sahada görev alan Hakan Arslan oldu. Takımda kart gören 22 oyuncu arasında 42 maçta 3 bin 502 dakika sahada kalan orta saha oyuncusu Arslan, 2 kırmızı ve 5 sarı kartla en "hırçın" isim olarak ön plana çıktı. Arslan, ayrıca 7 gol atarken 3 kez asist yapma başarısı gösterdi.

EN FAZLA SARI KARTI ROBİN VE FAYÇAL GÖRDÜ

Sivasspor'da forma giydiği 43 karşılaşmada 10 sarı kart gören başarılı futbolcu Robin Yalçın ile 44 maçta forma giyen ve 9 sarı kart gören Fayçal Fajr, takımda en fazla sarı kart gören oyuncular oldu.

22 FUTBOLCU KART GÖRDÜ

Yiğidolar'da geride kalan sezonda 22 futbolcu kart gördü. Kırmızı-beyazlı ekibin futbolcuları, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası 2020-2021 sezonunda maçlarda 5 kez kırmızı kartla ve 91 defa sarı kartla cezalandırıldı.

HİÇ KART GÖRMEDİLER

Sivasspor'da defanstan Alaaddin Okumuş ve orta sahadan Jorge Felix, sezon boyunca hiç kart görmedi.

Sivasspor'da kart gören oyuncular şunlar;

Hakan Arslan (2 kırmızı, 5 sarı)

Erdoğan Yeşilyurt (1 kırmızı, 7 sarı)

Max Gradel (1 kırmızı, 5 sarı)

Samba Camara (1 kırmızı, 3 sarı)

Robin Yalçın (10 sarı)

Fayçal Fajr (9 sarı)

Uğur Çiftçi (7 sarı)

Mustapha Yatabare (7 sarı)

Isaac Cofie (6 sarı)

Aaron Appindangoye (5 sarı)

Mamadou Samassa (4 sarı)

Ali Şaşal Vural (4 sarı)

Ziya Erdal (3 sarı)

Claudemir (3 sarı)

Caner Osmanpaşa (2 sarı)

Ahmet Oğuz (2 sarı)

Arouna Kone (2 sarı)

Olarenwaju Kayode (2 sarı)

Casimir Ninga (2 sarı)

Muammer Yıldırım (1 sarı)

Tyler Boyd (1 sarı)

Kerem Atakan Kesgin (1 sarı)

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'un en hırçın ismi Hakan Arslan
Sivasspor'un en hırçın ismi Hakan Arslan
Sivasspor'un en hırçın ismi Hakan Arslan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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