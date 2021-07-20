Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

Yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan Demir Grup Sivasspor'un kampı sona erdi.

Yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan Demir Grup Sivasspor'un kampı sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp çalışmaları kapsamında 1 Temmuz'da Gerede'de toplanan ve ertesi gün hazırlıklara başlayan futbolcular, 19 günlük kampı tamamladı.

Kamp süresince yeni sezona teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yoğun bir tempoyla hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, toplam 26 antrenman yaptı.

Kampta, yeni transferler Sefa Yılmaz, Koray Altınay, Emre Satılmış, Leke Samson James, Dimitrios Goutas, Pedro Henrique ile yeniden anlaşmaya varılan Isaac Cofie ve Olarenwaju Kayode de yer aldı.

Takım, son antrenmanın ardından öğleden sonra İstanbul'a hareket etti.

Sivasspor, yarın İstanbul'dan uçakla Petrocub maçı için Moldova'nın başkenti Kişinev'e gidecek.

Petrocub ile Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda 22 Temmuz Perşembe saat 20.00'de Zimbru Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde