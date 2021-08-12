Sivasspor turu nasıl geçer? UEFA Konferans Ligi maçında Sivasspor tur atlaması için kaç kaç yenmeli? Sivasspor'un tur geçme ihtimalleri!

Temsilcimiz Sivasspor bugün Dinamo Batum ile rövanş maçında karşılaşacak. Sivasspor ilk maçı 2-1 kazanmıştı. Bu maçta ise tur için avantaj Sivasspor'da bulunuyor. İzleyiciler Sivasspor'un tur atlama ihtimallerini merak ediyor. Sizler için kısaca maçın analizini ve Sivasspor nasıl tur atlar olasılıklarını paylaşalım.

Akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme rövanş maçları var. Günün en merak konularından birisi de Sivasspor turu geçer mi nasıl tur atlar sorusu oldu. Peki, Sivasspor nasıl tur atlar? Sivasspor UEFA maçında tur atlaması için kaç kaç yenmesi lazım? Sivasspor'un tur atlama ihtimalleri!

SİVASSPOR UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Dinamo Batum UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme turu rövanş maçı bugün yani 12 Ağustos Perşembe saat 21:00 'da başlayacaktır.

SİVASSPOR'UN İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İlk maç 2-1 Sivasspor'un üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

SİVASSPOR NASIL TUR ATLAR? (TÜM İHTİMALLER VE OLASILIKLAR)

Haberler.com 'a özel yazımıza hoş geldiniz. Bu yazıda Sivasspor'un tur atlama ihtimallerini kısaca paylaşacağız. Öncelikle şunu belirtelim. Deplasman golü kuralı kaldırıldı. Bu bakımdan tur atlama için deplasman golü hesabı yapmamıza gerek kalmayacak. Ek olarak ilk maç 2-1 Sivasspor'un galibiyeti ile tamamlanmıştı. Şimdi Sivasspor'un tur atlama ihtimallerine bakalım:

- Sivasspor bu maçta berabere bir üst tura çıkmış olacak. Mesela maç 0-0 1-1 2-2 3-3 gibi skorlarla biterse Sivasspor bir üst tura atlamış olacaktır.

- Eğer Sivasspor maçı kazanırsa tur atlayacaktır. 1-0 2-0 2-1 vb. gibi her türlü galibiyette Sivasspor üst tura çıkmış olur.

- Eğer Sivasspor yenilirse bu sefer toplam gole bakılacak. Eğer temsilcimiz Sivasspor 1 farkla yenilirse maç uzatmalara gider. Yani maç sonucu;

1-0

2-1

3-2

4-3

5-4

vb. gibi skorlarla bitip Sivasspor 1 farkla yenilirse o zaman maç uzatmalara gidecektir. Çünkü deplasman golü kuralı kalktı.

Eğer Sivasspor 2 veya daha fazla farkla yenilirse bu sefer yine elenmiş olur. Sivasspor'un bir üst tura çıkabilmesi için en az 1 farkla yenilip maçı uzatmaya taşıması gerekmektedir. Uzatmalarda da denge bozulmazsa maç penaltılara kalacak.

Temsilcimiz Sivasspor'a başarılar diliyoruz.