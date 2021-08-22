Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman 1 saat sürdü.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, öğleden sonra Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Trabzon'a gidecek.

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 19.15'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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