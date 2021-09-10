Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Milli Takım'ın yeni hocası olmaya hazır: Hiç düşünmeden giderim - Haberler Spor
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Milli Takım'ın yeni hocası olmaya hazır: Hiç düşünmeden giderim

Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın teknik direktör Şenol Güneş'le yolları ayırmasının ardından Rıza Çalımbay'ın adı gündeme geldi. Deneyimli hoca konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Teklif gelirse milli takıma yok denmez. Hiç düşünmeden giderim, sorun yok benim için. Eğer teklif gelirse Sivasspor ile ilgili olan sözleşmem kolay, onu çözeriz" dedi.

A Milli Takım'ın ortaya koyduğu yetersiz futbol ve Hollanda karşısında alınan ağır sonuç sonrası teknik direktör Şenol Güneş'le yollar ayrıldı. Teknik direktörlük koltuğuna aday gösterilen hocalardan Rıza Çalımbay, iddialara cevap verdi.

"SEVE SEVE KABUL EDERİM"

Deneyimli çalıştırıcı, kendisine gelen herhangi bir teklifin olmadığını belirterek, "Net bir şey yok, sadece ismim geçiyor. Milli takım teknik direktörlüğü için ismimin geçmesi benim adıma gurur verici ama şu an görüşme, arama gibi şeyler yok. Teklif gelirse milli takıma yok denmez. Hiç düşünmeden giderim, sorun yok benim için. Eğer teklif gelirse Sivasspor ile ilgili olan sözleşmem kolay, onu çözeriz. Bir problem olacağını zannetmiyorum. Eğer teklif gelirse, seve seve kabul ederim" diye konuştu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Milli Takım'ın yeni hocası olmaya hazır: Hiç düşünmeden giderim
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Haber: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Milli Takım'ın yeni hocası olmaya hazır: Hiç düşünmeden giderim - Haberler Spor
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