Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay ve futbolcular 'Şehir Müzesi'ni gezdi - Haberler Spor
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Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay ve futbolcular "Şehir Müzesi"ni gezdi

AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay ve futbolcular

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular, "Sivas Şehir Müzesi"ni ziyaret etti.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular, "Sivas Şehir Müzesi"ni ziyaret etti.

Tarihi Valilik Binası'nda kısa bir süre önce açılışı yapılan müzeyi gezen teknik heyet ve futbolcular, Sivas Valisi Salih Ayhan'dan bilgi aldı.

Ayhan, Sivas'ı her yönüyle anlatan müzenin günlük binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Sivas Şehir Müzesi'nin şehrin binlerce yıllık geçmişi, tarihi, gelenekleri ve kültürüne ışık tutan materyallerin bir araya getirilmesiyle oluşturulduğunu aktaran Ayhan, bölgenin en önemli müzelerinden birisi olduğunu ifade etti.

Müze ziyaretine Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten de katıldı.

AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri
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Haber: Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay ve futbolcular 'Şehir Müzesi'ni gezdi - Haberler Spor
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