Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı
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Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı

14.12.2020 21:00 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:15
Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Yiğidolar'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.

Ligde oynadığı son 3 maçta 2. beraberliğini alan Antalyaspor, puanını 14 yaptı ve 15. sırada yer aldı. 7 maçtır kazanamayan Sivasspor ise 11 puanla 16. sırada yer buldu.

Antalyaspor, gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

ERSUN YANAL İLE 2. BERABERLİK

Antalyaspor ile 4. maçına çıkan teknik direktör Ersun Yanal, 2. beraberliğini almış oldu.

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