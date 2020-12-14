Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Yiğidolar'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı.