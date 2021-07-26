Sivasspor, Petrocub maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Petrocub ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Petrocub ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından minyatür kale maç ve çabukluk çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla Petrocub maçının hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Petrocub 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Bu arada Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivasspor antrenmanını ziyaret etti.

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Erdal Sarılar ve asbaşkan Faruk Taşseten tarafından karşılanan Ayhan, Petrocub deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetten dolayı kırmızı-beyazlı ekibi kutladı. Ayhan, rövanş maçında da Sivasspor'a başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer