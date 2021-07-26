Sivasspor, Petrocub maçının hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor, Petrocub maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Petrocub maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Petrocub ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Petrocub ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından minyatür kale maç ve çabukluk çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla Petrocub maçının hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Petrocub 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Bu arada Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivasspor antrenmanını ziyaret etti.

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Erdal Sarılar ve asbaşkan Faruk Taşseten tarafından karşılanan Ayhan, Petrocub deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetten dolayı kırmızı-beyazlı ekibi kutladı. Ayhan, rövanş maçında da Sivasspor'a başarı diledi.

Sivasspor, Petrocub maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Petrocub maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Petrocub maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Petrocub maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Bülent Turan Mustafa Varank Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Aytaç Kara Metin Oktay Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivasspor, Petrocub maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 15:36:17. #1.16#

title