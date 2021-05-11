Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor. İlk yarıda girdiği sayısız gol fırsatında Yiğidolar'ın kalecisi Ali Şaşal'ı geçemeyen sarı-lacivertliler devreyi 1-0 geride kapadı. Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarıda takımlarına karşı çok başarılı bir maç çıkaran Ali Şaşal'ın performansı karşısında hayrete düştü. Bir taraftar Şaşal'ın performansı için sosyal medyada 'Sanki vatanı savunuyor' yorumunda bulundu.