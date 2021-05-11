Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor. İlk yarıda girdiği sayısız gol fırsatında Yiğidolar'ın kalecisi Ali Şaşal'ı geçemeyen sarı-lacivertliler devreyi 1-0 geride kapadı. Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarıda takımlarına karşı çok başarılı bir maç çıkaran Ali Şaşal'ın performansı karşısında hayrete düştü. Bir taraftar Şaşal'ın performansı için sosyal medyada 'Sanki vatanı savunuyor' yorumunda bulundu.
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda kritik maçta Sivasspor karşısında aradığı golü bir türlü bulamadı. Sivas'ın kalecisi Ali Şaşal'ı bir türlü geçemeyen sarı-lacivertliler taraftarlarını kahretti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Şaşal'ın çıkardığı pozisyonlardan sonra başarılı kaleciye adeta ateş püskürdü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Şaşal'ın performansı Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'e benzetildi.
İşte o paylaşımlardan bazıları: