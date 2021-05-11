Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor. İlk yarıda girdiği sayısız gol fırsatında Yiğidolar'ın kalecisi Ali Şaşal'ı geçemeyen sarı-lacivertliler devreyi 1-0 geride kapadı. Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarıda takımlarına karşı çok başarılı bir maç çıkaran Ali Şaşal'ın performansı karşısında hayrete düştü. Bir taraftar Şaşal'ın performansı için sosyal medyada 'Sanki vatanı savunuyor' yorumunda bulundu.

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda kritik maçta Sivasspor karşısında aradığı golü bir türlü bulamadı. Sivas'ın kalecisi Ali Şaşal'ı bir türlü geçemeyen sarı-lacivertliler taraftarlarını kahretti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Şaşal'ın çıkardığı pozisyonlardan sonra başarılı kaleciye adeta ateş püskürdü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Şaşal'ın performansı Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'e benzetildi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı
İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Aykut Erdoğdu Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Hadise Ebru Yaşar Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Diego Cyle Larin Gökhan Töre Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 22:03:23. #1.16#

title