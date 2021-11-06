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Sivasspor-Giresunspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor-Giresunspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Giresunspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hakan Ceylan oldu.

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Giresunspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hakan Ceylan oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor, Giresunspor'u konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan'a, AVAR olarak Abdullah Bora Özkara eşlik edecek. - SİVAS

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