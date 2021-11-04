Sivasspor Giresunspor maçını Ümit Öztürk yönetecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor Giresunspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor Giresunspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Sivasspor-Giresunspor maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Sivasspor- Giresunspor maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Sivasspor - Giresunspor müsabakasının hakemi belli oldu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

 Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

 TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Süper Lig'den men edilebilir

TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Süper Lig'den men edilebilir
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title