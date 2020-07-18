Sivasspor, Gençlerbirliği maçına hazır DEMİR Grup Sivasspor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

DEMİR Grup Sivasspor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında sezonun kendi evindeki son maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen son antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı. Demir Grup Sivasspor antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 21.00'de oynanacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Kaynak: DHA