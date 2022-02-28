Sivasspor Fatih Karagümrük maçını Arda Kardeşler yönetecek - Haberler

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Sivasspor Fatih Karagümrük maçını Arda Kardeşler yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor Fatih Karagümrük maçını Arda Kardeşler yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak DG Sivasspor-Fatih Karagümrük maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak DG Sivasspor- Fatih Karagümrük maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında 2 Mart Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'da oynanacak olan Sivasspor - Fatih Karagümrük maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Fatih Karagümrük, Arda Kardeşler, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor, Haberler

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