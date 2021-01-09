Sivasspor, evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de konuk ettiği Gaziantep FK'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Böylece Antep ekibinin 15 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
Süper Lig'de 17. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Demir Grup Sivasspor geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.
Gaziantep FK'nın golünü 4. dakikada Alexandru Maxim kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un golleri 41 ve 46. dakikada Hakan Arslan'dan geldi. Max Gradel iki golde asist yapan isim oldu. Konuk ekipte Jefferson, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor puanını 22'ye yükseltti, Gaziantep FK 32 puanda kaldı. Demir Grup Sivasspor ligde 3 hafta sonra kazanırken, Gaziantep FK ise tam 15 hafta sonra kaybetti.
Süper Lig'de gelecek hafta Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.