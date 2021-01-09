Sivasspor, evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de konuk ettiği Gaziantep FK'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Böylece Antep ekibinin 15 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.