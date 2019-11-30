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Sivasspor'dan liderlik pozu

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hakan Arslan ve 17. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.

30.11.2019 18:55 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:55
Sivasspor'dan liderlik pozu

Yeni 'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada ve 17. dakikada kaydetti.


Puan farkıyla zirvedeki yerini koruyan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Kasımpaşa maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.


Kulüp tarafından paylaşılan galibiyet pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kaynak: Hürriyet

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